Штати продовжать підтримувати Україну у боротьбі з агресією РФ - сенатор Роб Портман

Співголова Сенатського українського кокусу сенатор Роб Портман запевняє, що США продовжать підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Як передає Укрінформ про це у Фейсбуці повідомляє Посольство України в США.

Про це він сказав у телефонній розмові з послом України в США Оксаною Маркаровою.

Маркарова повідомила деталі щодо поточної ситуації навколо України. У свою чергу Портман зауважив, що в Сенаті США занепокоєні останньою ескалацією з боку Росії щодо України, та запевнив, що США продовжать підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Співрозмовники обговорили спільні заходи з підтримки Конгресом США посилення безпекової допомоги Україні, а також консолідації зусиль із протидії кіберзагрозам та інформаційним викликам з боку Росії.

Маркарова наголосила, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку у Конгресі США.

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Сторони також торкнулися питань здійснення внутрішніх реформ в Україні та реалізації курсу євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня Сполучені Штати надали допомогу українським Збройним силам на загальну суму 7,85 млн доларів.