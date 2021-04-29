Сенат затвердив Саманту Пауер на пост глави USAID

Сенат США підтримав кандидатуру колишнього постійного представника США при ООН Саманти Пауер на посаду глави Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що за призначення Пауер проголосували 68 сенаторів, а 26 висловилися проти її кандидатури.

Раніше під час слухань із затвердження її кандидатури на посаду глави USAID, Пауер заявила, що основним напрямом роботи агентства за її каденції буде боротьба з впливом Китаю в регіонах, включаючи Африку, Східну Європу та Південну Америку, адже, за її словами, Пекін використовує своє положення на світовій арені «хижацьким способом», який порушує дипломатичні норми.

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Також очікується, що Пауер за поданням президента США Джо Байдена запропонують місце в Раді нацбезпеки США, яке вона займала на службі в адміністрації Барака Обами.

Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Керівник Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з державним секретарем США.

Основні напрями роботи Агентства включають підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах.

Саманта Пауер працювала на посаді посла США при ООН з 2013 по 2017 роки. Вона увійшла до списку 100 найвпливовіших людей планети.