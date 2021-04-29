Сенат затвердив Саманту Пауер на пост глави USAID
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.
Зазначається, що за призначення Пауер проголосували 68 сенаторів, а 26 висловилися проти її кандидатури.
Раніше під час слухань із затвердження її кандидатури на посаду глави USAID, Пауер заявила, що основним напрямом роботи агентства за її каденції буде боротьба з впливом Китаю в регіонах, включаючи Африку, Східну Європу та Південну Америку, адже, за її словами, Пекін використовує своє положення на світовій арені «хижацьким способом», який порушує дипломатичні норми.
Також очікується, що Пауер за поданням президента США Джо Байдена запропонують місце в Раді нацбезпеки США, яке вона займала на службі в адміністрації Барака Обами.
Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Керівник Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з державним секретарем США.
Основні напрями роботи Агентства включають підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах.
Саманта Пауер працювала на посаді посла США при ООН з 2013 по 2017 роки. Вона увійшла до списку 100 найвпливовіших людей планети.