Байден висунув кандидата на посаду глави Агентства з міжнародного розвитку

Обраний президент США Джо Байден запропонував кандидатуру колишнього постійного представника США при ООН Саманти Пауер на посаду глави Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Пауер об’єднає міжнародне співтовариство і працюватиме з нашими партнерами для вирішення найбільших викликів сучасності, включаючи COVID-19, зміну клімату, бідність та відступ від демократії», - йдеться у заяві перехідної команди Байдена.

Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Керівник Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з державним секретарем США.

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Основні напрями роботи Агентства включають підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах.

Саманта Пауер працювала на посаді посла США при ООН з 2013 по 2017 роки. Вона увійшла до списку 100 найвпливовіших людей планети.