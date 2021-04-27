Німецький кардинал відмовився від нагороди через сексуальні скандали у католицькій церкві

Мюнхенський кардинал Рейнхард Маркс відмовився від Великого Хреста Заслуг Федеративної Республіки Німеччина.

Причиною стала жорстка критика з боку потерпілих від сексуального скандалу в католицькій церкві, передає Укрінформ із посиланням на видання Tagesspiegel.

Вищу державну нагороду Марксу мав вручити в п’ятницю федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Маркс попросив президента не вручати йому Хрест, повідомив представник архієпархії в Мюнхені. За інформацією архієпископства, у своєму листі кардинал написав: «Я переконаний, що це правильний крок із урахуванням позиції тих, кого, вочевидь, образила нагорода, і особливо з точки зору тих, хто постраждав». Кардинал також зауважив, що не хоче завдати шкоди офісу федерального президента.

Маркс зауважив, що дуже серйозно сприймає критику, яку висловлюють люди, які постраждали від сексуального насильства в церкві.

Раніше представники жертв сексуального насильства висловили обурення запланованим нагородженням. У відкритому листі до федерального президента консультативна рада Кельнської архиєпархії, зокрема, підкреслила, що нагородження Маркса може відбуватися лише якщо буде чітко доведено, що він не винен у прикритті злочинів і не запобігав або не перешкоджав розслідуванню».

Федеральний хрест Марксу планувалося вручити за заслуги на посту голови Німецької єпископської конференції з 2014 по 2020 рік.

Вперше про велику кількість випадків сексуального насильства в католицькій церкві Німеччини стало відомо в 2010 році. Відтоді церква намагалася примиритися з тим, що сталося, та з жертвами. Скандал, як вважається, став одною з причин зменшення кількості парафіян у ФРН. У 2019 році в Німеччині було близько 45,75 мільйона християн (52% від загальної кількості населення): 22,6 млн католиків, 20,7 млн парафіян реформаторської церкви, 2 млн належали до православної церкви. Для порівняння: у 1991 році, відразу після воз’єднання, майже 71 відсоток населення заявляв, що належить до однієї з християнських конфесій.

Фото: tagesspiegel.de