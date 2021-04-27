Після експериментального концерту в Барселоні COVID-спалаху не зафіксували

Іспанські науковці не виявили жодних підтверджень масового зараження хворобою COVID-19 нещеплених людей під час експериментального концерту в Барселоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Близько 5 тис. шанувальників музики взяли участь в експерименті після отримання негативного тесту на COVID-19 того ж дня. Відвідувачі концерту носили захисні маски, але не дотримувалися соціальної дистанції.

Протягом 14 днів після проведення заходу коронавірусну хворобу виявили у шістьох учасників експерименту. Втім, захворюваність виявилася нижчою, ніж серед населення загалом. Дослідники дійшли висновку, що з шести людей, які зрештою захворіли, четверо були інфіковані не на цьому заході.

📽 Ja ha acabat el concert dels Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb 5.000 persones

👉 https://t.co/PhN8HE2RVO pic.twitter.com/MqBxoNPehw — Catalunya Informació (@Catinformacio) March 27, 2021

Учасники музичного гурту Love of Lesbian, що брав участь в експерименті, подякували організаторам заходу та науковцям.

Цей концерт став одним із найбільших масових заходів в Європі з моменту початку пандемії.

Як повідомлялося, наприкінці березня близько 5 тис. людей провели ніч на концерті в Барселоні після отримання негативного результату тесту на COVID-19 того ж дня. Концерт відбувся в рамках експериментального проєкту, присвяченого можливості безпечного проведення масових заходів в умовах пандемії.

У світі станом на ранок 27 квітня зафіксували 148 480 035 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, померли 3 133 637 людей, одужали - 126 099 853.