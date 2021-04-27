Біг-Бен знову дзвонитиме після п’ятирічної перерви

Відомий на весь світ годинник Біг-Бен, який розташований у британській столиці Лондоні, з наступного року знову щогодини буде дзвонити після реставрації вежі Єлизавети, що повинна завершитися наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Востаннє дзвони знаменитого годинника пробили полудень у понеділок, 21 серпня 2017 року. Годинник мовчатиме, доки не буде завершено реставрацію вежі Єлизавети, на якій він прикріплений.

Очікується, що на початку наступного року Біг-Бен знову дзвонитиме кожної години.

Зазначається, що вартість проєкту з реставрації вежі вже коштує щонайменше 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Вперше 13,7-тонний "Великий дзвін" прозвучав у 1859 році. Попри те, що відтоді вже були періоди, коли Біг-Бен не дзвонив, через поточну реставрацію він змушений «мовчати» найтриваліший період за всю свою історію.

Біг-Бен — популярна туристична назва годинникової вежі Вестмінстерського палацу в Лондоні. Офіційна назва вежі з 2012 року — Вежа Єлизавети.