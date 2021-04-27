Жителям Білорусі видаватимуть платні COVID-сертифікати для поїздок за кордон

Громадянам Білорусі, які планують виїзд за кордон, за їхнім бажанням видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ Білорусі.

Сертифікат видаватимуть у пункті вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, який планує виїзд за межі країни протягом року. У документ буде внесена інформація про проведення двох профілактичних щеплень проти COVID-19.

У сертифікаті буде вказана така інформація - найменування органу охорони здоров'я, дата народження особи, які отримала щеплення проти COVID-19. Сертифікат заповнюватимуть російською та англійською мовами.

Зазначається, що для громадян, які не планують виїжджати за кордон, передбачено внесення інформації про здійснення профілактичних щеплень проти COVID-19 до медичних документів пацієнта з видачею відповідної виписки.

Як повідомлялося, у Білорусі станом на 26 квітня перше щеплення зробили 328,5 тис. осіб, повністю вакциновані - 84,5 тис.

Для вакцинації в цій країні застосовуються російський «Спутник V» та препарат Sinopharm китайського виробництва.