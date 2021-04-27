Найбільша авіаносна група ВМС Британії вирушає у піврічний похід

Найбільша в історії Королівських ВМС Великої Британії авіаносна ударна група вирушає у похід до Індо-Тихоокеанського регіону з метою забезпечення глобальної безпеки.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, передає Укрінформ.

Упродовж 28 тижнів кораблі, підводні човни та судна забезпечення на чолі з новітнім авіаносцем «Королева Єлизавета» пройдуть 26 тисяч морських миль, відвідають порти більше 40 країн та візьмуть участь у понад 70 міжнародних навчаннях та операціях.

Як зазначається, це буде перша місія такого глобального масштабу авіаносної ударної групи 5-го покоління (CSG21) британських ВМС. Вона взаємодіятиме із силами ВМС союзників по НАТО – Сполучених Штатів і Нідерландів.

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«CSG21 візьме участь у навчаннях НАТО, зокрема у Steadfast Defender, а також в безпекових операціях у Чорному морі», - додали у міністерстві оборони Великої Британії.

Фото: navylookout.com