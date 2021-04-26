Дистанція і маски не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту з'ясували, що ризик заразитися коронавірусною хворобою, за умови перебування в одному приміщенні з хворим, однаковий як на відстані у два метри, так і двадцять метрів, навіть за наявності захисних масок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Задля проведення дослідження, науковці розробили метод розрахунку ризиків захворювання на COVID-19 у приміщеннях, що враховує низку чинників. Зокрема, кількість проведеного у приміщенні часу, циркуляцію повітря, використання масок та навіть дихальну активність людини.

«Ми стверджуємо, що правило дистанції у 2 метри насправді не надто корисне, особливо коли люди носять захисні маски, оскільки повітря, яким дихає людина, маючи захисну маску, має тенденцію підійматися вгору та опускатися в іншому місці у приміщенні, тому ви вдихаєте «середній фон» цього приміщення»,- сказав один з організаторів дослідження, Мартін Базант.

Науковці стверджують, що ключовим чинником ймовірності заразитися COVID-19 є час, проведений в одному приміщенні з хворим.

Згідно з висновками дослідників, чим довше людина перебуває в одному приміщенні з хворою людиною, тим більше шансів на передачу хвороби.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 квітня у світі з початку пандемії підтверджено 147 801 542 випадків COVID-19, зокрема 3 122 712 летальних. Водночас від цієї хвороби вже змогли одужати 125 352 400 людей.