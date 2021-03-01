Вірджинія стане 16-м американським штатом, де легалізують марихуану

У штаті Вірджинія прийняли закон, який легалізує споживання марихуани дорослими. Нові правила наберуть чинності у 2024 році.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

Згідно з законодавством, особи старші за 21 рік зможуть володіти 29,5 грамами марихуани, а також вирощувати вдома не більше, ніж 4 кущі рослини. Торік у Вірджинії декриміналізували споживання коноплі.

Крім цього, закон ставить у пріоритет видання ліцензій на розвиток бізнесу темношкірим американцям, оскільки за словами авторів, темношкірі спільноти протягом багатьох років значно сильніше та непропрорційно страждали від кримінального переслідування за збут легких наркотиків.

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Зміни схвалила більшість законодавців штату, проте за легалізацію не виступив ніхто з республіканців. Опоненти закону згадують про загрозу для суспільного здоров’я, в тому числі куріння молоддю та водіння в нетверезому стані. Крім того, дехто виступив проти пріоритизації в законі конкретних груп населення.

Нагадаємо: споживання марихуани в рекреаційних цілях дозволила Каліфорнія, Аляска, Аризона, Південна Дакота, Колорадо, Іллінойс, Мейн, Массачусеттс, Мічиган, Монтана, Невада, Нью-Джерсі, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а також Округ Колумбія.