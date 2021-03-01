Словаччина на тлі COVID-пандемії запроваджує комендантську годину

Уряд Словаччини ухвалив рішення ввести в країні з 3 березня комендантську годину, а також зобов’язати громадян носити в громадських приміщеннях респіратори, а не медичні марки.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на "Новое время", заходи вжито, щоб забезпечити підвищений ступінь захисту від зараження коронавірусом.

«Якщо до цього часу не буде досягнутий позитивний ефект, то в країні введуть локдаун, що має на увазі закриття підприємств і жорсткі обмеження на пересування», — йдеться в повідомленні.

Відтак комендантська година діятиме на всій території країни з 20:00 до 1:00. В цей час з будинку можна буде вийти в разі поїздки на роботу або походу до лікаря. Разом з тим з 5:00 до 20:00 громадянам буде заборонено виходити з дому без поважних причин, які повинні підтверджуватися документами.

Навчальні заклади поки продовжать роботу, проте учнів початкових класів та вихованців дитячих садків повинні будуть особисто приводити батьки, які направляються на роботу. Якщо батьки працюють з дому або зовсім безробітні - їх діти повинні перебувати вдома.

З 8 березня в країні буде введено обов’язкове носіння респіраторів в магазинах і громадському транспорті, а з 15 березня — їх буде необхідно носити у всіх громадських місцях. Виняток зроблено для дітей — вони й далі можуть користуватися медичними масками.

Нові обмеження будуть діяти до 21 березня.

Нагадаємо: у Словаччині станом на ранок понеділка, 1 березня, зафіксовано 308,083 випадків інфікування коронавірусом, померли 7,189 осіб.

Фото: TASR/Henrich Mišovič