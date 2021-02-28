У Гонконгу десятки активістів судитимуть за суперечливим законом про нацбезпеку

Китайська влада звинувачує 47 прихильників демократичної опозиції у Гонконгу у порушенні закону про національну безпеку та створенні загрози для держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes.

Уряд Гонконгу звинувачує 47 осіб у змові з метою диверсії в рамках найбільшого процесу проти політичної опозиції з часу схвалення закону про національну безпеку минулого року.

Підозрювані - люди у віці від 23 до 64 років, колишні депутати та активісти, були серед понад 50 осіб, заарештованих на початку минулого місяця за участь у плебісциті в автономії у липні минулого року. Неофіційне опитування було призначене для вибору кандидатів для участі у виборах до законодавчого органу міста, але ці вибори були відтерміновані владою.

Попри попередження уряду про те, що участь у плебісциті може суперечити нещодавно прийнятому китайською владою закону про національну безпеку, на виборчих дільницях проголосували понад 600 000 людей, що значно перевищило очікувану явку у 170 000 осіб. Деякі експерти оцінили цю подію як наочну демонстрацію прагнення населення Гонконгу до демократичних виборів.

У ЄС закликали негайно звільнити всіх заарештованих сьогодні активістів.

"Характер цих звинувачень чітко свідчить про те, що законний політичний плюралізм у Гонконзі більше не буде можливим", - йдеться у заяві представництва ЄС у Гонконзі та Макао.

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Як повідомлялося, 30 червня 2020 року Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку в Гонконгу. Відповідно до цього нормативного акту, центральна влада КНР створює в цьому особливому адміністративному районі (колишня британська колонія) спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу.

Закон передбачає кримінальну відповідальність за намагання відокремити Гонконг від материкового Китаю та "змову з іноземними силами" з максимальним покаранням у вигляді довічного ув’язнення.

Завдяки цьому документу китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які в Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу у Гонконзі, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

Фото: ANTHONY KWAN/GETTY IMAGES