У школах Гонконгу вчитимуть скандальний закон про нацбезпеку

Влада Гонконгу ухвалила нові навчальні плани, які зобов’язують школярів від 6 років вивчати скандальний закон про національну безпеку, а вчителів – стежити за їх поведінкою.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті адміністрації Гонконгу.

Так, відповідно до нових приписів, всі учні гонконзьких шкіл, починаючи з 6 років, будуть відвідувати нові уроки, що «допомагатимуть їм зрозуміти історію та розвиток країни, важливість національної безпеки, прапора, герба й державного гімну».

Школярі вивчатимуть і злочини, визнані кримінально караними за новим законом, зокрема підривну діяльність, тероризм і змову з іноземними державами.

Під час цих уроків учителі повинні будуть «чітко вказати школярам, що забезпечення національної безпеки є обов'язком усіх громадян, і тут немає місця для дискусій чи компромісів».

Школи також тепер мають забороняти учням і вчителям брати участь у політичній діяльності, наприклад, співати певні пісні й викрикувати гасла. А зі шкільних бібліотек приберуть усі книги, які так чи інакше підривають закон про нацбезпеку.

Згідно з новими правилами, учителі також повинні будуть стежити за поведінкою дітей і повідомляти про всі прояви підтримки руху на захист демократії.

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Влада Гонконгу вважає, що освіта у сфері національної безпеки потрібна для того, щоб розвинути у школярів «почуття приналежності до країни, почуття національної ідентичності, а також усвідомлення та відчуття відповідальності за забезпечення національної безпеки».

Слід нагадати, що закон про національну безпеку влада ухвалила в червні 2020 року. На думку влади КНР, він був необхідний для стримування продемократичного протестного руху, в якому були залучені, зокрема, і тисячі дітей. Документ розширює повноваження поліції, забороняє заколоти й підривну діяльність проти держави.

Проти закону виступили, серед інших, США, Європейський Союз, Австралія, Японія та Канада.