Вселенський патріарх Варфоломій відзначає день народження 29 лютого, привітання на його адресу надходять сьогодні, оскільки ця дата випадає в календарі раз на чотири роки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".

Зокрема, патріарха привітав п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність", народний депутат Петро Порошенко. "Три десятиліття тому на Ваші плечі був покладений важкий хрест, який під силу тільки мудрій і сильній духом людині. Для всіх православних християн Ви стали прикладом великого служіння Господу, прикладом любові і милосердя, яке ми, українці, неодноразово відчули на собі... Дякую за Томос про автокефалію для Православної Церкви України, який звільнив український народ від московського духовного ярма", - сказав Порошенко.

Читайте також: В СКУ привітали Епіфанія з річницею інтронізації та запевнили у підтримці ПЦУ в світі

Як повідомляв Укрінформ, Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну нинішнього року. Очікується, що візит відбудеться у серпні 2021 року та буде приуроченим до Дня Незалежності України.

Фото: EPA-EPA / EPA / Olivier Hoslet