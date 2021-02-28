Домініканська республіка побудує стіну на кордоні з Гаїті

Президент Домініканської республіки Луїс Абінадер анонсував будівництво стіни на кордоні з Гаїті з метою боротьби з незаконною міграцією та транскордонною злочинністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Роботи зі спорудження стіни розпочнуться пізніше цього року.

"Протягом двох років ми хочемо покласти край серйозним проблемам з нелегальною імміграцією, незаконним обігом наркотиків та переміщенням викрадених транспортних засобів", - сказав Абінадер.

Стіна включатиме подвійну огорожу з датчиками руху, інфрачервоними системами та камерами для розпізнавання обличчя.

Домініканська Республіка вже побудувала кілька ділянок огорожі вздовж кордону з Гаїті.

Згідно з приблизними підрахунками, в країні проживає близько 500 тис. мігрантів з Гаїті - багато з них перебувають в країні нелегально.

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