З полону бойовиків звільнили майже півсотні людей у Нігерії

На півночі Нігерії з полону бойовиків звільнили 42 учні, їх родичів та викладачів, яких викрали минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

“Викрадені учні, їх родичі та співробітники Державного наукового коледжу Кагара були звільнені та прийняті урядом штату”, - розповіла речниця уряду штату Нігер Марі Ноель-Берьє.

За яких обставин відбулося звільнення поки невідомо.

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Як повідомлялося, 42 особи були викрадені із пансіонату в Нігерії 17 лютого. Під час нападу на навчальний заклад загинув один його учень.