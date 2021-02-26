Бойовики викрали майже 300 школярок з інтернату у Нігерії
Укрінформ
У ніч проти п’ятниці озброєні чоловіки викрали зі школи-інтернату в нігерійському місті Джангебе близько 300 школярок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian Nigeria.
За словами свідків, «сотні» невідомих о 2 годині ночі приїхали у місто й почали стріляти у повітря, а потім увірвалися до школи-інтернату.
Наразі вважаються викраденими близько 300 школярок.
Зазначається, що минулого тижня у нігерійському місті Кагара озброєні чоловіки у військових строях викрали 42 осіб, зокрема 27 школярів.