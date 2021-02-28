Пожежа у сирійському таборі для біженців: четверо загиблих

Унаслідок пожежі на території табору для біженців у північно-східній Сирії загинули чотири особи, ще 18 отримали травми.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише агентство Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

“Пожежа виникла в провінції Хасака у таборі для біженців аль-Холь, яким керують курдські члени Сирійських демократичних сил”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що одним із загиблих була дитина.

“Травмовані були доставлені до госпіталів у провінції Хасака, де отримали допомогу через серйозні та важкі опіки”, - стверджує агентство.

Нагадаємо: в таборі аль-Холь проживають тисячі людей, серед яких багато родичів різних бойовиків, в тому числі пов’язаних з ІДІЛ.