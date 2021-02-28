У Нігерії з полону звільнили півсотні осіб

На півночі Нігерії з полону бойовиків було звільнено 42 учнів, їх родичів та викладачів, яких викрали минулого тижня.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Викрадені учні, їх родичі та співробітники Державного наукового коледжу Кагара були звыльнены та прийняті урядом штату”, - розповіла речниця уряду штату Нігер Марі Ноель-Берьє.

За яких обставин відбулося звільнення поки невідомо.

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Нагадаємо: 42 особи були викрадені із пансіонату в Нігерії 17 лютого. Під час нападу на навчальний заклад загинув один його учень.