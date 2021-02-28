На військових США в Іраку готують напад - Байден

Підтримувані Іраном бойовики, які базуються у Сирії, готують удари по військовому контингенту США у регіоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у листі президента Джо Байдена до Конгресу США.

“За моєю вказівкою 25 лютого 2021 року сили США завдали прицільні військові удари по інфраструктурі на сході Сирії, використовуваній підтримуваними Іраном угрупуваннями бойовиків. Ці угрупування були залучені до нещодавніх нападів на особовий склад США та Коаліції... Ці групи також залучені до постійного планування подібних атак у майбутньому”, - написав Байден.

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За його словами, завдані США удари допоможуть захистити сили міжнародної коаліції від майбутніх подібних нападів.

“США завжди готові вжити необхідні та належні кроки для самозахисту, у тому числі як і в цьому випадку, якщо уряд держави, у якій знаходиться небезпека, не бажає або не має змоги завадити використанню своєї території угрупуваннями бойовиків, відповідальних за подібні напади”, - наголосив президент.

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Нагадаємо: авіація США в ніч проти п’ятниці завдала в Сирії ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях, які раніше обстріляли ракетами американські бази в Іраку. Об’єкти, по яких було завдано удару, контролюють проіранські угруповання «Кайтіб Хезболла» та «Кайтіб Саїд аль-Шухада».