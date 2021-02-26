Авіація Штатів ударила по проіранських бойовиках у Сирії

Авіація США в ніч проти п’ятниці завдала в Сирії ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях, які раніше обстріляли ракетами американські бази в Іраку.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому міністерством оборони США, передає Укрінформ.

«За розпорядженням президента Джо Байдена, сьогодні ввечері збройні сили США здійснили у східній Сирії авіаудари по інфраструктурі бойовиків, яких підтримує Іран», - зазначається в повідомленні.

Як уточнили в Пентагоні, це стало відповіддю на недавні атаки проти військового контингенту США та коаліційних сил в Іраку.

«Ми впевнені в цілях, які ми визначили, і ми знаємо, що уразили їх», - наголосив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Він додав, що об’єкти, по яких було завдано удару, використовувалися шиїтськими угрупованнями, котрі раніше атакували сили американців та їхніх союзників. Уточнюється, що ці обєкти контролюють проіранські угруповання «Кайтіб Хезболла» та «Кайтіб Саїд аль-Шухада».

Як повідомлялося, перед військовою операцією США проводили дипломатичну роботу, в тому числі консультації з партнерами по коаліції з метою деескалації ситуації як на сході Сирії та в Іраку.

Фото: defense.gov