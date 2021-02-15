Ізраїль завдав авіаударів по Дамаску

Ізраїль уночі завдав ракетних ударів по сирійських військових об’єктах поблизу Дамаска.

Як про це пише Сіньхуа, передає Укрінформ.

Зазначається, що сирійська протиповітряна оборона відреагувала на обстріли, перехопивши більшість ракет.

“ЗМІ не надали подальших деталей стосовно нападу, який було чітко чутно у Дамаску, оскільки сирійські ракети було запущено на перехоплення ізраїльських”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: Ізраїль раніше вже вдавався до обстрілів військових об’єктів у Сирії під приводом боротьби з Іраном. Останній подібний обстріл було здійснено 3 лютого, коли Ізраїль запустив ракети повітря-земля та земля-земля по цілях на півдні Сирії.