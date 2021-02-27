В Англії евакуювали тисячі людей через бомбу часів Другої світової

В Англії евакуювали тисячі людей через бомбу часів Другої світової

Укрінформ
У британському Ексетері евакуювали 2 600 сімей через виявлений авіаснаряд часів Другої світової війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Зокрема понад 1400 студентів були евакуйовані з 12 гуртожитків після виявлення боєприпасу довжиною понад 2 метри. Його знайшли будівельники на ділянці, що межує з територією університетського кампуса.

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Поліція Девона і Корнуолла повідомила, що цього вечора буде проводитися керований вибух снаряда.

Фото: DEVON AND CORNWALL POLICE

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