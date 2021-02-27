В Англії евакуювали тисячі людей через бомбу часів Другої світової
Укрінформ
У британському Ексетері евакуювали 2 600 сімей через виявлений авіаснаряд часів Другої світової війни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Зокрема понад 1400 студентів були евакуйовані з 12 гуртожитків після виявлення боєприпасу довжиною понад 2 метри. Його знайшли будівельники на ділянці, що межує з територією університетського кампуса.
Поліція Девона і Корнуолла повідомила, що цього вечора буде проводитися керований вибух снаряда.
Фото: DEVON AND CORNWALL POLICE