Течія Гольфстрим рекордно сповільнилася

Система атлантичної течії Гольфстрим стала слабшою, ніж будь-коли за останню тисячу років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AccuWeather.

Гольфстрим - це течія Атлантичного океану, яка відіграє роль у формуванні погодних умов у всьому світі.

Система течії працює як величезна конвеєрна стрічка, Гольфстрим транспортує теплу поверхневу воду з екватора на північ і відправляючи холодну воду з низькою солоністю назад на південь.

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Учені вважають, що уповільнення течії спричинив вплив людини на навколишнє середовище. Таким чином, якщо глобальне потепління прискориться, течія може повністю зупинитися. Це може привести до катастрофічних наслідків для деяких європейських країн і США.