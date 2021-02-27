Глава пенсійного фонду Канади пішов у відставку через позачергове вакцинування

Керівник Канадського пенсійного плану Марк Мачін пішов у відставку, отримавши щеплення від COVID-19 в обхід урядових рекомендацій та поза чергою.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

“Марк Мачін, глава інвестиційної ради Канадського пенсійного плану, пішов у відставку після критики його подорожі до ОАЕ з метою отримання щеплення від COVID-19 в обхід канадських урядових рекомендацій”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 54-річний Мачін став уже другим високопоставленим канадським топменеджером, який пішов у відставку після спроби отримати щеплення поза чергою.

“Минулого місяця керівник Great Canadian Gaming Corp Род Бейкер пішов у відставку після того, як його з дружиною обвинуватили у мандрівці до північної Канади та введенні влади в оману з метою отримання щеплення”, - стверджує агенція.

Додамо, що вакцинація проти COVID-19 робиться у Канаді безкоштовно, але за чинними правилами черга до 50-літніх здорових людей іще не дійшла. Уряд країни також іще минулого року видав рекомендацію утриматися від будь-яких подорожей за межі Канади.

Зауважимо, що Канадський пенсійний план керує активами у $377 млрд та відповідає за виплату державних пенсій близько 20 млн канадців.

Фото: Vince Talotta/Toronto Star via Getty Images