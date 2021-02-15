Очільник МЗС Перу звільнилася через вакцинацію від COVID-19 позачергово

Міністр закордонних справ Перу Елізабет Астет пішла у відставку через скандал щодо позачергової імунізації від коронавірусу вакциною, яка призначалася для дослідницької групи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Політик зазначила, що отримала пропозицію вакцинуватися після того, як контактувала з людьми, що потім виявилися хворими на COVID-19.

За словами Астет, через деякий час вона дізналася, що щеплення отримали колишній засуджений за корупцію президент Перу Мартін Візкарра з дружиною, і зрозуміла, що «зробила серйозну помилку».

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Нещодавно ряд перуанських політиків звинуватили в зловживанні владою і вакцинації від коронавірусу позачергово, коли в першу чергу в Перу мали вакцинувати працівників медичної сфери та сил безпеки.

Раніше у відставку пішла міністр охорони здоров'я Перу Пілар Маццетті через скандал, пов'язаний з імунізацією від коронавірусу колишнього президента Мартіна Візкарри вакциною, яка призначалася для дослідницької групи.

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Нагадаємо: за даними Worldometer, у Перу зафіксовані одні з найвищих показників смертності від COVID-19 серед країн Південної Америки.

Фото: Ministerio de Relaciones Exteriores/Flickr