Очільник МЗС Перу звільнилася через вакцинацію від COVID-19 позачергово
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Політик зазначила, що отримала пропозицію вакцинуватися після того, як контактувала з людьми, що потім виявилися хворими на COVID-19.
За словами Астет, через деякий час вона дізналася, що щеплення отримали колишній засуджений за корупцію президент Перу Мартін Візкарра з дружиною, і зрозуміла, що «зробила серйозну помилку».
Нещодавно ряд перуанських політиків звинуватили в зловживанні владою і вакцинації від коронавірусу позачергово, коли в першу чергу в Перу мали вакцинувати працівників медичної сфери та сил безпеки.
Раніше у відставку пішла міністр охорони здоров'я Перу Пілар Маццетті через скандал, пов'язаний з імунізацією від коронавірусу колишнього президента Мартіна Візкарри вакциною, яка призначалася для дослідницької групи.
Нагадаємо: за даними Worldometer, у Перу зафіксовані одні з найвищих показників смертності від COVID-19 серед країн Південної Америки.
Фото: Ministerio de Relaciones Exteriores/Flickr