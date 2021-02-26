Трагедія МН-17: що відбувається в Гаазі

Якими є перспективи, що винні у загибелі майже 300 осіб будуть притягнуті до відповідальності?

Майже рік тому в Нідерландах почався судовий процес у справі щодо літака Малайзійських авіаліній, збитого над Донбасом у липні 2014 року, в результаті чого загинули 298 осіб. Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що літак був збитий пересувним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується у Курську. По справі проходять четверо підозрюваних у транспортуванні "Бука" на тимчасово окуповану територію України, де він і був застосований. Це троє росіян і українець. Вони звинувачуються у вбивстві, зокрема - ненавмисному. Тільки один з них - підполковник російського ГРУ Олег Пулатов - найняв нідерландських адвокатів для захисту в суді своїх інтересів. Доказом його причетності є записи прослуханих телефонних розмов, в яких фігурують згадки про Бук та його переміщення через непідконтрольну ділянку кордону. Судовий розгляд у трагедії відбувається по 3 напрямам: у Нідерландах триває кримінально-правовий блок, колективну скаргу нідерландців та українців з вимогою компенсації розглянуть у Європейському суді з прав людини. В рамках третього - міжнародний суд ООН розгляне позов проти держави Росія, як ймовірного спонсора терористів, які збили Боїнг. Згідно з календарем, підсумок цього процесу буде відомий не раніше 2023 року, а от засідання в Амстердамі продовжать вже 15 квітня.

Судовий процес у справі про авіакатастрофу продовжився у лютому в Нідерландах. До чого прийшло слідство на сьогодні, і які перспективи, що винні у загибелі майже 300 осіб будуть притягнуті до відповідальності?

Про це у програмі телеканалу "ДОМ" "Код безпеки" з ведучою Тетяною Поповою розповіли гості ефіру: головний редактор The Insider Роман Доброхотов і колишній заступник генпрокурора і заступник Міністра закордонних справ України Євген Єнін.

ПОПОВА: - Перше питання адресуємо The Insider. Романе, які докази вказали на те, що пересувна зенітно-ракетна установка Бук, з якої був збитий Боїнг у липні 2014 року, числиться за регулярною військовою частиною російської армії?

ДОБРОХОТОВ: - Це навіть не викликає ніяких сумнівів, оскільки тут є величезна кількість доказів, починаючи від відеозаписів і фотографій цього самого Бука у розпорядженні 53-ї зенітно-ракетної бригади, розташованої у Курську. Власне, там по номеру можна побачити в офіційних документах. Тобто, швидше питання в тому, чи той самий Бук збивав літак - про це йдеться. Про те, що сам Бук перетнув кордон і був у розпорядженні російських військ - думаю, в цьому сумніватися абсолютно безглуздо. Чи був саме той Бук, який перевезли російські ФСБшники сепаратистам, стріляв саме він чи ні - це вже інше питання, яке треба відносити до нідерландського слідства. Вони проводили слідчий експеримент і дивилися, під яким кутом летіла ракета, відповідно, з якого місця вона вилітала, і вони визначили те ж саме місце, яке раніше визначив Беллінгкет, тобто це недалеко від Сніжного.

Роман Доброхотов / Фото: Facebook

Там в цей момент теоретично могли перебувати інші Буки, але там могли знаходитись тільки російські війська. Тому що територія була окупована саме російськими військами. Тому навіть якщо припустити, що Бук був якийсь інший, то тим не менше відповідальність все одно лежить на російських військах, оскільки територія Сніжного контролювалася ними.

До речі, там справді були інші російські Буки, судячи з перехоплених переговорів. Йшлося, як мінімум, про дві зенітно-ракетні установки. Але те, що ми чуємо знову ж по цих переговорах, як ми розуміємо, що вдалося їм доставити на той момент на день збиття тільки одну установку. Власне, тому впевнені, що саме з неї був збитий літак. Поки точно у чому не можемо сумніватися - це те, що ніяких українських ЗРК в цей момент поруч не було.

ПОПОВА: - Дякую, а тепер питання до Євгена. Євгене, ви ж були раніше заступником Генпрокурора, нині ви заступник Міністра закордонних справ. Можливо, ви знаєте, на який досудовій стадії кримінальне провадження щодо МН-17, вона завершена ще наприкінці минулого року, але захист одного з підозрюваних вимагає низки додаткових розслідувань. Наскільки адвокатам вдалося затягнути процес, і якою може бути мета такого затягування?

ЄНІН: - Судовий процес, який розпочався у березні минулого року, справді передбачає декілька стадій і вони справді певною мірою схожі з тими нормами, які передбачені українським кримінальним процесуальним законодавством. Як ми знаємо, жоден з підсудних не з’явився до суду. Було передбачено для них запровадження так званого заочного процесу (in absentia). Як ми знаємо, сторона захисту намагалася неодноразово використати право представити своє бачення, наполягати на проведенні певних додаткових слідчих заходів, змусити суд вивчати інші альтернативні версії.

Євген Єнін / Фото: Facebook

ПОПОВА: - Романе, на підставі вашого останнього розслідування, яке ви опублікували восени 2020 року, розкажіть, що там було пов'язано з Bonanza Media, яке, як я розумію, було підрозділом або партнером головного розвідувального управління, яке розміщувало фейки про катастрофу малайзійського "Боїнга". Чому всі альтернативні версії катастрофи просувалися ось у такий спосіб на замовлення розвідувального управління?

ДОБРОХОТОВ: - На початку ми бачили, що є якийсь нідерландський, як він називає себе, журналіст. Насправді швидше блогер Макс ван дер Верфф, який у себе на території, у Нідерландах, просував інформацію про те, що Боїнг був збитий навіть не українським буком, а українським літаком. Просував цю інформацію навіть тоді, коли саме російське Міноборони відмовилася від цієї версії. Це як би була така конспірологія, в яку в принципі навіть російська офіційна влада офіційно не вірила. Багато хто спочатку думав, що просто божевільний якийсь конспіролог і буває багато різних божевільних, які ось свої якісь версії на будь-яку тему просувають. Але потім, як ми виявили, у взломаному листуванні, яке було опубліковане російськими хакерами у телеграм-каналі «Чорне дзеркало». У цьому взломаному листуванні ми виявили листи ось цього нідерландського блогера, а також там у нього була російська якась партнерка, я не пам'ятаю, як її звати, разом вони листувалися зі співробітниками ГРУ. І по білінгу ми бачимо, що вони не просто переписувалися, бачимо, що один зі співробітників-офіцерів супроводжував їх під час їхньої поїздки на окуповані території. Тобто це видно по білінгу їхніх телефонів, що, коли вони їздили знімати свій фільм конспірологічний, що ГРУшники їздили разом з ними. Тобто, попри те, що вони продовжують досі наполягати, що вони незалежні якісь журналісти, які докопуються до правди тощо, об'єктивні дані показують їх безпосередній зв'язок з Головним розвідувальним управлінням. Це, до речі, ще не вся опублікована інформація, там ще цікаво, що саме через них же опублікувалися дані, які були взяті зі взломаної пошти Joint investigation teams нідерландських розслідувачів. При цьому офіційно було заявлено, що пошту нідерландських розслідувачів взломали саме хакери ГРУ. І ось це взломане листування, яке було отримане ГРУ, дивним чином потім публікується цими ж самими псевдожурналістами.

Макс ван дер Верфф

ПОПОВА: - Зрозуміло. Вони зливали їм дані. Хто міг віддавати накази цим людям, які безпосередньо збивали Боїнг? У вас вже є виявлені Беллінгкетом прізвища куратора, хто займався конкретним відданням наказу - збити Боїнг?

ДОБРОХОТОВ: - Так, але тут треба розуміти, що є те, що називається «chain of command». Є ланцюжок, на якому віддаються різного типу вказівки. Тобто, одна річ - наказати загалом розв'язати конфлікт в Україні, інша - віддати розпорядження перевести ЗРК на українську територію. Третє - це загалом віддати наказ стріляти по якихось мішенях. І четверте - це конкретно натиснути на кнопку в такий момент, коли летить літак. І у кожному випадку, звісно, різний рівень команди. Тобто, у випадку з "натиснути на кнопку" - це рішення доводилось у виконання безпосередньо солдатами і офіцерами з 53-ї зенітно-ракетної бригади, які перебували, управляли цим Буком. І ми впевнені, що це були саме солдати, що Бук не передавався сепаратистам. Це були діючі офіцери російської армії. Далі ми бачимо, що загалом розпорядження привести Бук до України, саме для того, щоб збивати літак, це теж частина злочину у будь-якому випадку. Тому ті ФСБшники, в тому числі Бурлака, який другий за рівнем у ФСБ генерал, а також насправді і Міністр оборони Шойгу, глава ФСБ Бортников і, власне, Владімір Путін як Верховний Головнокомандувач. Усі вони, в принципі, можуть виявитися безпосередньо обвинуваченими у цій кримінальній справі, хоча вони не наказували натискати на кнопку і збивати цей літак. Я впевнений, що вони як мінімум будуть свідками.

ПОПОВА: - Добре, дуже вдячна, Романе, будемо чекати ваших наступних розслідувань по МН-17 і сподіваюся побачитися в наших програмах.

ПОПОВА: - Власний кореспондент агентства Укрінформ Ірина Драбок, яка присутня на судових слуханнях у справі МН-17, відповіла на запитання "Коду безпеки" після чергового засідання.

Ірина Драбок

ПОПОВА: - Ірино, якою є атмосфера судових засідань у справі катастрофи МН17? Чи зухвало поводиться захист?

ДРАБОК: - Доброго дня, Тетяно! 1 лютого у Нідерландах почався четвертий блок слухань у справі про збитий літак рейсу МН17. Інтереси одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова, який виявив бажання приєднатися до процесу, представляють двоє нідерландських адвокатів, які намагаються затягнути процес. Коли слухаєш виступи сторін, судовий процес моментами нагадує пінг-понг між обвинуваченням і захистом Пулатова. Після того, як нідерландські прокурори відбивають чергові вимоги адвокатів, ті у відповідь підкидають нові. Зокрема, в перший день слухань цього року захист Пулатова вимагав огляду всіх уламків МН17, а також фото фрагментів літака. Водночас обвинувачення заявило, що не бачить підстав для детального дослідження всіх наявних уламків літака, мова йде про 18 контейнерів.

Адвокати Олега Пулатова

ПОПОВА: - Ірино, а як реагує суд на прохання захисту підозрюваного Пулатова? Наприклад, про додаткове розслідування альтернативних версій трагедії або ж про дослідження уламків Боїнга, що не увійшли в реконструкцію лайнера.

ДРАБОК: - Більшість клопотань захисту Пулатова були у листопаді минулого року відхилені. Водночас суд задовольнив запити адвокатів щодо допиту лише кількох експертів і свідків, які можуть дати свідчення щодо «Бука» та причетності Пулатова до його транспортування.

ПОПОВА: - Ірино, родичі жертв трагедії виявили бажання подати позови про компенсацію. Коли це питання розгляне суд? Як довго можуть тривати слухання справи по суті, початок яких призначили на літо?

ДРАБОК: - Тетяно, більше трьохсот родичів жертв трагедії виявили бажання подати позови про компенсацію. Очевидно, що бойовики навряд чи виплатять компенсації, проте рішення нідерландського суду враховуватиметься у міжнародних судах, в яких родичі загиблих вимагають компенсацій. Як відомо, родичі загиблих у трагедії МН17 отримали компенсації від Малайзійських авіаліній, умови яких на підставі конфіденційних угод з компанією не можуть розголошуватися.

Слухання по суті розпочнуться 7 червня 2021 року. Ключові питання, які суд має почати розглядати у червні цього року, то це щодо зброї, якою був збитий літак, місця запуску ракети, ролі чотирьох підсудних.

ПОПОВА: - Дякую, Ірино. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Драбок - власний кореспондент Укрінформу з Гааги.

ПОПОВА: - Євгене, скажіть, а вам відомо, якою є загальна сума компенсацій, які розглядаються у рамках справи MH-17? На громадян якої з постраждалих країн припадає більша частина цих вимог? І яким є статус цих позовів?

ЄНІН: - Я хотів би відразу зазначити, що це є досить комплексним питанням і компенсації родичам загиблих складається щонайменше з декількох елементів. Це компенсації, сплачені безпосередньо «Малайзійськими авіалініями»; друга частина – це компенсації, отримані від страхових компаній. Крім того, є окремі компенсації, на які можна розраховувати як потерпілій стороні у рамках кримінального розслідування. І як очікується, подача позовних заяв може тривати до 15 квітня цього року. З того моменту ми можемо більш конкретно говорити як про кількість аплікантів, які подали відповідні позовні заяви, так і щодо їх національностей, загального обсягу запитуваних компенсацій.

ПОПОВА: - Скажіть, Євгене, а як довго можуть тривати слухання справи по суті?

ЄНІН: - Наскільки ми бачимо графік засідань, то четвертій фазі судових слухань присвячено фактично весь 2021 рік. Водночас на сьогодні складно спрогнозувати часові рамки цього процесу, з огляду на велику кількість родичів жертв загиблих та інших учасників кримінального процесу, які хотіли би виступити перед судом. Крім того, давайте не забувати про те, що досудове слідство триває. Працює спільна слідча група за участю слідчих і прокурорів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії, і ми можемо виходити і так само на нові прізвища обвинувачуваних, які так само передаватимуться до суду.

ПОПОВА: - Велике дякую, Євгене. Нагадаю, що про хід і перспективи судових слухань у справі збитого над Донбасом малайзійського Боїнга ми говорили з ексзаступником Генпрокурора і нині заступником Міністра закордонних справ - Євгеном Єніним і головним редактором Інсайдера Романом Доброхотовим. Дякую вам за участь. Сподіваюся, побачимо вас у наших наступних програмах.

Телеканал “ДОМ”