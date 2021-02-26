Сі Цзіньпін оголосив повну перемогу над бідністю в Китаї

Очільник КНР Сі Цзіньпін заявив, що у країні вдалося цілковито викорінити абсолютну бідність.

Про це китайський лідер заявив на зборах з нагоди нагородження тих, хто відзначилися в боротьбі з бідністю, передає Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

За словами Сі Цзіньпіна, в найбільшій за населенням країні світу абсолютна бідність ліквідована.

Як зазначається, за вісім попередніх років останні 98,99 млн селян, які жили за межею бідності, були виведені зі злиднів. Зі списку бідних виключені 832 повіти та 128 тис. сіл.

Загалом від початку реалізації політики реформ і відкритості наприкінці 1970-х років 770 млн сільських жителів позбулися бідності відповідно до чинного в Китаї критерію.

Разом з тим деякі експерти у сфері глобальної політики зауважують, що Китай встановлює низьку планку у визначенні бідності.

Так, за інформацією Reuters, у сільських районах бідністю вважається рівень доходів менше 4 тисяч юанів на рік (620 доларів), тобто близько 1,69 долара за день. Відповідне граничне значення, встановлене Світовим банком становить 1,90 долара за день.