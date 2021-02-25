Громадянина ФРН звинуватили у шпигунстві на користь Росії

Федеральна прокурора ФРН звинувачує громадянина Німеччини Єнса Ф. у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на федеральну прокуратуру.

«У період з кінця липня 2017 року до початку вересня 2017 року обвинувачений за власною ініціативою вирішив передати інформацію про плани поверхів німецького Бундестагу російським спецслужбам», - йдеться у пресрелізі.

За даними прокуратури, Єнс Ф. працював у компанії, яка раніше неодноразово виконувала роботи для німецького Бундестагу. Робота полягала у проведенні перевірок портативних електричних приладів у приміщеннях, що використовуються парламентом. Обвинувачений мав доступ до PDF-файлів із планами поверхів вищезазначених об'єктів найвищого законодавчого органу ФРН.

Ці плани, за висновками прокурорів, 55-річний Ф. переслав працівникові посольства РФ в Берліні, який працює на російську службу військової розвідки ГРУ.

Федеральна прокуратура передала обвинувачення відділу державної безпеки Вищого регіонального суду в Берліні 12 лютого 2021 року, який має ухвалити рішення про відкриття справи.

Зазначається, що мотив Ф. досі незрозумілий, раніше він не контактував з Росією.