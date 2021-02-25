Німеччина на рік продовжила військову місію в Афганістані

Уряд Німеччині ухвалив продовжити до 31 січня 2022 року участь збройних сил країни в міжнародній місії під керівництвом НАТО Resolute Support в Афганістані.

Про це з посиланням на уряд ФРН передає кореспондент Укрінформу.

Мандат залишає незмінною верхню межу кількості контингенту в 1300 військових.

Військовослужбовці Бундесверу задіяні в завданнях з підготовки, консультування та підтримки афганських національних сил оборони та безпеки.

Читайте також: Нова Зеландія згортає військову присутність в Афганістані

За майже 20 років участі в місії подеколи контингент Бундесверу в Афганістані сягав 5 тисяч. 59 німецьких військовослужбовців загинули.

Ухвалене урядом рішення ще має затвердити Бундестаг.

Як повідомлялося, адміністрація Байдена націлена на припинення війни в Афганістані, де сили США та союзників зберігають свою присутність з метою забезпечення регіональної та глобальної безпеки.