Нова Зеландія згортає військову присутність в Афганістані

Нова Зеландія до травня цього року повністю виведе свій військовий контингент з Афганістану.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Ясінда Арден.

“Після 20-річної присутності Сил оборони Нової Зеландії в Афганістані, прийшов час її завершити”, - сказала Арден.

Вона додала, що місія в Афганістані “була однією із найдовших в історії для Сил оборони Нової Зеландії”.

“Хочу вшанувати 10 новозеландців, які втратили життя при виконанні обов’язків, а також більш ніж 3500 військових та інших службовців, чию відданість перетворенню конфлікту на мир ми завжди пам’ятатимемо”, - наголосила прем’єр-міністр.

За словами міністра закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Махути, ситуація в Афганістані залишається складною, однак внутрішньодержавний мирний процес дає країні надію на досягнення тривалого політичного вирішення.

“Рішення Нової Зеландії вивести свій контингент з Афганістану у 2021 році було обговорено із нашими ключовими партнерами, з якими ми тісно співпрацювали протягом останніх 20 років”, - зауважила Махута.

Як повідомлялося, в Афганістані нині знаходяться шість офіцерів Міноборони Нової Зеландії. Всього в Афганістані за 20 років пройшли службу понад 3,5 тис. новозеландських солдатів і офіцерів.

У березні 2020 року Нова Зеландія повністю вивела свій військовий контингент з Іраку, повернувши на батьківщину 45 офіцерів і службовців збройних сил країни. Після виведення військ з Афганістану, новозеландська військова присутність збережеться в Єгипті, Південній Кореї, Лівані та Північному Судані. Загальна чисельність військових, дислокованих за межами країни, - 83 особи.