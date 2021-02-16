Адміністрація Байдена налаштована покласти край війні в Афганістані – Держдеп

Нинішня адміністрація Білого дому націлена на припинення війни в Афганістані, де сили США та союзників зберігають свою присутність з метою забезпечення регіональної та глобальної безпеки.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Байден прагне, щоби у відповідальний спосіб покласти край так званим «вічним війнам», і так само ми плануємо підтримати нинішній мирний процес між Ісламською Республікою й талібами»,- зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Водночас, Прайс погодився, що наразі рівень насильства в Афганістані є «неприйнятно високим».

З усім тим, підкреслив представник Держдепу, американська адміністрація зараз переглядає домовленість між США і талібами, укладену минулого року адміністрацією Трампа, яке передбачає виведення західних сил з Афганістану в обмін на гарантії безпеки. За словами Прайса, це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони НАТО, запланованій цього тижня.

Надалі, зазначив представник США, цей процес визначатимуть результати тісних консультацій із союзниками.

Як повідомлялося, США ввели війська в Афганістан за часів президентства Джорджа Буша-молодшого після масштабних атак 9/11 у якості радикальних заходів щодо боротьби з тероризмом. Найбільша кількість американських військових (близько 100 тисяч) перебувала в Афганістані у 2011 році.

Адміністрація Трампа у лютому 2020 року підписала з Талібаном мирну угоду про виведення сил США з Афганістану. Наразі в цій країні залишається 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. контрактників.