Адміністрація Байдена налаштована покласти край війні в Афганістані – Держдеп

Адміністрація Байдена налаштована покласти край війні в Афганістані – Держдеп

Укрінформ
Нинішня адміністрація Білого дому націлена на припинення війни в Афганістані, де сили США та союзників зберігають свою присутність з метою забезпечення регіональної та глобальної безпеки.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Байден прагне, щоби у відповідальний спосіб покласти край так званим «вічним війнам», і так само ми плануємо підтримати нинішній мирний процес між Ісламською Республікою й талібами»,- зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Читайте також: У Афганістані ліквідували 19 бойовиків Талібану

Водночас, Прайс погодився, що наразі рівень насильства в Афганістані є «неприйнятно високим».

З усім тим, підкреслив представник Держдепу, американська адміністрація зараз переглядає домовленість між США і талібами, укладену минулого року адміністрацією Трампа, яке передбачає виведення західних сил з Афганістану в обмін на гарантії безпеки. За словами Прайса, це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони НАТО, запланованій цього тижня.

Читайте також: Відновити глобальне лідерство: як США діятимуть за президента Байдена

Надалі, зазначив представник США, цей процес визначатимуть результати тісних консультацій із союзниками.

Як повідомлялося, США ввели війська в Афганістан за часів президентства Джорджа Буша-молодшого після масштабних атак 9/11 у якості радикальних заходів щодо боротьби з тероризмом. Найбільша кількість американських військових (близько 100 тисяч) перебувала в Афганістані у 2011 році.

Адміністрація Трампа у лютому 2020 року підписала з Талібаном мирну угоду про виведення сил США з Афганістану. Наразі в цій країні залишається 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. контрактників.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-