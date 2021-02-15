У Афганістані ліквідували 19 бойовиків Талібану

Унаслідок авіаударів Збройних сил Афганістану на сході країни загинули 19 бойовиків із Талібану, семеро інших отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що авіаударів було завдано по позиціях бойовиків у провінціях Нангархар та Логар.

“У провінції Логар авіаудар ліквідував вісьмох бойовиків Талібану та поранив чотирьох інших під час встановлення ними мін та придорожніх фугасів вздовж провінційного шосе”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: афганські силовики нещодавно активізували операції проти бойовиків Талібану, які взимку намагалися захопити нові території та консолідувати свої позиції у сільських регіонах.