В Афганістані на власній вибухівці підірвалися 30 талібів

У результаті вибуху на півночі Афганістану загинули 30 бойовиків руху «Талібан» - за даними військових, вони стали жертвами власної необережності.

Про це повідомляє Сіньхуа, передає Укрінформ.

«13 лютого, в момент, коли група бойовиків «Талібану» займалася виготовленням вибухівки в релігійній будівлі в районі Даулатабад провінції Балх (Північний Афганістан), прогримів вибух», - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що вибух у мечеті стався через необережність.

Як заявив офіційний представник афганської армії в провінції Балх Мохаммад Ханіф Резаї, в результаті загинули 30 талібів. Серед них - шестеро бойовиків іноземного походження.

За словами Резаї, цей релігійний заклад використовується талібами як центр підготовки, де вони тренуються виготовляти вибухівку і міни.

Як повідомлялося, 13 лютого щонайменше четверо силовиків загинули, ще семеро дістали тяжкі поранення внаслідок трьох терактів на сході та півдні Афганістану.