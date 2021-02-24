Microsoft звинувачує російську розвідку у низці кібератак у США

Корпорація Microsoft заявляє про причетність російської служби зовнішньої розвідки до масованої кібератаки на щонайменше дев'ять федеральних відомств та десятки приватних підприємств у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

"На цьому етапі ми побачили суттєві докази, які ведуть до російського агентства зовнішньої розвідки", - заявив президент компанії Microsoft Бред Сміт під час виступу перед комітетом Сенату з питань розвідки.

Водночас американські спеціслужби заявляють наразі, що напад, імовірно, здійснила персона "російського походження".

Адміністрація Байдена готує санкції та інші заходи щодо РФ через хакерські атаки, заявив CNN обізнаний співрозмовник. За його словами, дискусії щодо заходів у відповідь ще тривають, але їх схвалення - це питання кількох тижнів. Посадовець додав, що пакет, імовірно, включатиме санкції та кіберкомпоненту.

Як повідомляв Укрінформ, урядові структури США та американські компанії стали жертвами тривалої та комплексної атаки хакерів, яку пов'язували з російськими спецслужбами. Зокрема, відомо, що вони проводили операцію з березня з використанням вразливостей у програмному забезпеченні SolarWinds.

Від зламу постраждали Мінфін США, Держдепартамент, Пентагон, Міністерство енергетики, Національне управління ядерної безпеки США, інші відомства, а також велика кількість американських компаній, серед яких Microsoft.

Пізніше американські спецслужби офіційно назвали хакерів з РФ винними в кібератаці на комп'ютерні мережі федерального уряду.

Голова американської адміністрації Джо Байден у перші дні перебування на посаді доручив розвідці США оцінити дії РФ щодо останньої масованої кібератаки.