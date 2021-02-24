На шамана, який йшов виганяти Путіна, завели справу про насильство

Слідчий комітет Росії порушив у Якутську кримінальну справу проти шамана Олександра Габишева про застосування насильства стосовно представника влади.

Як передає Укрінформ, про це повідомив "Інтерфаксу" координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников.

Правозахисник зазначив, що поки що невідомо, як саме Габишев застосував насильство до представника влади, але зазначив, що йдеться про подію 27 січня, коли в будинок шамана приїхали співробітники силових структур, щоб доставити його в стаціонар якутського психдиспансера.

На початку року Олександр Габишев оголосив про новий "похід на Москву", який має початися в березні.

Раніше, в березні 2019 року Габишев уже вирушав у пішу подорож завдовжки 8 тис. км з Якутії до Москви, щоб "вигнати" президента і "відновити народовладдя". Загалом "похід" мав тривати два роки. Однак восени 2019 року стосовно Габишева було порушено кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності, його кілька разів затримували, і в результаті він остаточно перервав свій "похід".

Державна експертиза визнала Габишева неосудним. 12 травня 2020 року його примусово відвезли в Якутський психоневрологічний диспансер. Там він перебував до 22 липня минулого року.

У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали «в'язнем совісті» і вимагають його звільнення.