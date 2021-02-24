У США чоловік помер після того, як коп став коліном йому на шию

В американському штаті Каліфорнія чоловік помер після того, як поліцейський кілька хвилин стояв коліном у нього на шиї.

Як передає Укрінформ, про це пише Los Angeles Times.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався ще 23 грудня 2020 року, проте відомо про нього стало лише зараз.

Того дня родичі 30-річного Анджело Кінто викликали поліцію, коли у чоловіка стався напад параної. Ще до прибуття правоохоронців Кінто почав заспокоюватися в обіймах матері. Та один з поліцейських все ж повалив його на підлогу та тиснув коліном на шию п'ять хвилин, поки чоловік не знепритомнів. Коли Кінто перевернули на спину, його обличчя було в крові.

Увага, відео не рекомендується до перегляду дітям, вагітним і людям з чутливою психікою!

За три дні він помер у лікарні, не приходячи до тями.

Сім'я Кінто минулого тижня подала до суду на поліцейських, звинувативши їх у вбивстві.

Причина смерті Кінто наразі не оприлюднена.

Померлий служив у Військово-морських силах США, у 2019 році був звільнений у запас. Більшу частину життя він страждав від депресії. Його стан сильно погіршився після того, як у 2020 році на нього напали невідомі. Чоловік прийшов до тями в лікарні, але не пам'ятав, що з ним трапилося. Після цього випадку в нього почалися періодичні напади параної.

У поліції міста Антіокія не коментують ситуацію, зазначивши лише, що розслідування триває.

Як повідомлялося, торік у травні схожий інцидент стався з афроамериканцем Джорджем Флойдом, спричинивши тривалі масові акції протесту, що супроводжувалися заворушеннями.

Тоді до Мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию 46-річного Флойда, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

Фото: ktla.com