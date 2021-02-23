У Південній Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу
Укрінформ
На південному сході Південної Кореї пожежі знищили 255 гектарів лісу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
За даними місцевої влади, пожежі спалахнули 21 лютого у гірських районах міст Андон та Єчхон. Вигоріло близько 255 гектарів лісу - це площа 357 футбольних полів.
До гасіння вогню залучалися 2 тисячі пожежників та десятки пожежних автомобілів.
Зазначається, що посуха й сильні пориви вітру ускладнювали боротьбу з вогнем.
Влада припускає, що пожежа могла виникнути через спалювання сміття місцевими мешканцями.
Фото: Yonhap