Торішні пожежі в Австралії повністю винищили більше сотні місцевих видів рослин

Унаслідок рекордних лісових пожеж, які охопили Австралію минулого року, було знищено усю відому популяцію щонайменше 116 місцевих видів рослин.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у дослідженні Організації науки та промислового дослідження Співдружності, пише Сіньхуа.

“Уся відома популяція 116 видів згоріла, що більш ніж вдвічі більше, ніж загальна кількість ендемічних рослин Британських островів”, - йдеться у науковій роботі.

За підрахунками дослідників, 816 видів рослин втратили щонайменше половину ареалу поширення через лісові пожежі, а понад 150 видів рослин - 90% й більше.

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Автори дослідження закликають владу зосередитися на зусиллях із відновлення популяції видів, які стали вразливими унаслідок пожеж.

“Результати нових досліджень лісистих екосистем світу свідчать, що катастрофічні пожежі все частіше спонукають значні зміни у наявних видах рослин на великій території”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: під час “чорного літа” 2019-2020 років лише у південно-східному регіоні країни вигоріло близько 8 млн га лісів, боліт та чагарників.