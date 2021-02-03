В Австралії вирують масштабні лісові пожежі

Унаслідок масштабних пожеж навколо австралійського міста Перт згоріло вже понад 9 тисяч гектарів лісу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Сотні людей вже залишили свої помешкання в рамках евакуації.

Сама лісова пожежа у місті, яка спалахнула ще у понеділок, 1 лютого, стала найбільшою за останні кілька років. Загалом вже згоріло понад 9 тисяч гектарів лісу. Через сильні пориви вітру полум’я швидко поширилося в регіоні.

Також відомо про 71 знищений вогнем будинок та шістьох постраждалих пожежників.

Фото: GETTY IMAGES

Зазначається, що стихійне лихо сталося під час коронавірусного локдауну у місті з двома мільйонами жителів.

Згідно з даними наукових та метеорологічних агентств, температура в Австралії в середньому піднялася на 1,4°С з початку фіксації рекордів у 1910 році. Це призвело до збільшення кількості екстремальних спекотних хвиль, а також збільшення днів пожежної небезпеки.

Фото: DFES