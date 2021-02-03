Кількість жертв пожежі в лікарні Бухареста зросла до дев'яти

Кількість загиблих унаслідок пожежі в лікарні Matei Bals у столиці Румунії Бухаресті, де лікувалися хворі на COVID-19, зросла до дев'яти осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Digi24.

Як зазначається, троє людей загинули 29 січня на місці події, четвертий пацієнт помер у реанімації, п'яту жертву згодом знайшли у ванній кімнаті.

Ще чотири особи померли вже після інциденту, 9-тий загиблий пішов з життя 2 лютого.

Як повідомлялося, три місяці тому в румунському місті П'ятра-Нямц спалахнула масштабна пожежа в лікарні, де лікувалися пацієнти з COVID-19.

Фото: AFP