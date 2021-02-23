ОАЕ та Катар провели першу офіційну зустріч упродовж понад трьох років

ОАЕ та Катар провели першу офіційну зустріч упродовж понад трьох років

Укрінформ
Офіційні представники Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару зустрілися у понеділок у Кувейті вперше упродовж понад трьох років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція WAM.

Сторони обговорили спільні механізми та процедури реалізації декларації Аль-Ула та підкреслили важливість збереження єдності країн Перської затоки, подальші спільні дії в інтересах держав-членів Ради співробітництва Перської затоки, а також та досягнення стабільності та процвітання в регіоні.

Крім того, обидві сторони високо оцінили зусилля Королівства Саудівська Аравія у проведенні останнього саміту лідерів країн Перської затоки, результатом якого стала декларація Аль-Ула.

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Як повідомлялося, у червні 2017 року Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і дестабілізації регіону.

5 січня цього року, лідери країн Перської затоки підписали угоду про «солідарність та стабільність», аби припинити трирічну дипломатичну суперечку з Катаром.

Вони підписали декларацію Аль-Ула, названу на честь саудівського міста, де відбувся саміт, та кінцеве комюніке.

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