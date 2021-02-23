ОАЕ та Катар провели першу офіційну зустріч упродовж понад трьох років

Офіційні представники Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару зустрілися у понеділок у Кувейті вперше упродовж понад трьох років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція WAM.

Сторони обговорили спільні механізми та процедури реалізації декларації Аль-Ула та підкреслили важливість збереження єдності країн Перської затоки, подальші спільні дії в інтересах держав-членів Ради співробітництва Перської затоки, а також та досягнення стабільності та процвітання в регіоні.

Крім того, обидві сторони високо оцінили зусилля Королівства Саудівська Аравія у проведенні останнього саміту лідерів країн Перської затоки, результатом якого стала декларація Аль-Ула.

Читайте також: Єгипет і Катар домовилися про відновлення дипвідносин

Як повідомлялося, у червні 2017 року Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і дестабілізації регіону.

5 січня цього року, лідери країн Перської затоки підписали угоду про «солідарність та стабільність», аби припинити трирічну дипломатичну суперечку з Катаром.

Вони підписали декларацію Аль-Ула, названу на честь саудівського міста, де відбувся саміт, та кінцеве комюніке.