У Швеції чоловіка обвинувачують у шпигунстві на користь РФ

У Швеції висунули обвинувачення 47-річному чоловіку у шпигунстві на користь РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У заяві прокурорів зазначається, що чоловік, ім'я якого не називається, працював консультантом у кількох шведських компаніях, де незаконно здобував та передавав конфіденційну інформацію, завдаючи шкоди безпеці країни.

"Працюючи консультантом, він, на мою думку, здобував дані з метою передачі інформації іноземній державі, у цьому випадку Росії", - сказав прокурор Матс Люнгквіст.

Він додав, що чоловіка затримали під час зустрічі з російським дипломатом, який передав йому 27 800 шведських крон (3360 доларів).

Місцеві ЗМІ повідомляють, що підозрюваний за національністю швед. За їхніми даними, чоловік передавав інформацію щодо шведського автовиробника Volvo Cars та компанії Scania, яка виробляє вантажівки.

Слідчі стверджують, що чоловік переносив матеріали з комп'ютерів на карти пам'яті, а також фотографував екран робочого комп'ютера. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.