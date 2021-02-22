Уламки з аварійного Boeing впали у Нідерландах – є постраждалі та руйнування

У Нідерландах в результаті падіння з неба уламків літака зазнали поранень двоє людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на NOS.

“Boeing втратив шматки літака поблизу Маастрихта, двоє людей отримали легкі поранення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у літака, який вилетів із нідерландского міста Маастрихт, почалися проблеми з двигуном. Один із чотирьох двигунів Boeing 747 загорівся невдовзі після зльоту. Шматки металу впали на землю. Постраждало двоє людей. Відомо, що літня жінка отримала травму голови, а дитина - опіки. Також були пошкоджені машини та будинки. Обсяг збитків наразі підраховують.

Літак вилетів близько 16:10, за місцевим часом, з аеропорту Маастрихта і прямував до Нью-Йорка. Згодом через пошкодження літак приземлився в аеропорту бельгійського міста Льєж.

Нідерландський комітет з питань безпеки розпочав розслідування інциденту.

Як повідомляв Укрінформ, у США пасажирський літак вдало приземлився після відмови двигуна. Літак із понад 200 пасажирами на борту здійснив у США аварійну посадку після раптової відмови двигуна.