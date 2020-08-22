Аварія літака у Південному Судані: очевидці повідомляють про 17 загиблих

За словами очевидців, щонайменше 17 осіб загинуло й одна людина вижила в результаті аварії вантажного літака в Південному Судані в суботу вранці.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Xhinhua.

«Ми нарахували 15 осіб і двох членів екіпажу, в результаті чого загальна кількість сягнула 17 осіб», - сказав Джозеф Майом, доцент Університету Верхнього Нілу, зазначивши, що пасажира, який вижив в інциденті, доставили в лікарню в критичному стані.

Майом також повідомив, що вантажний літак розбився недалеко від житлового району Хай у Джубі, і все ще горить.

Кур Куол, директор міжнародного аеропорту Джуба, повідомив, що літак прямував в Авейль і Вау, щоб доставити зарплату співробітникам НУО: «Більше я не можу повідомити вам прямо зараз, але я знаю, що це був вантажний літак, що перевозив мотоцикли, запасні частини, продукти харчування і зарплати співробітників НУО, але на борту більше не було людей», - сказав Куол, не підтвердивши точну кількість жертв.

Як повідомляв Укрінформ, вантажний літак зазнав аварії в Південному Судані незабаром після зльоту, на його борту знаходилося 8 осіб.

Ведуться рятувальні роботи, причина аварії з'ясовується.

Фото: АА