У Південному Судані зазнав аварії літак з вісьмома людьми на борту

Вантажний літак зазнав аварії в Південному Судані незабаром після зльоту, точна кількість жертв поки що невідома.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AА.

За словами директора аеропорту Джуби Кур Куола, на борту літака компанії South West Aviation, що прямував у штат Північний Бахр-ель-Газал, знаходилося 8 осіб.

Куол не має детальної інформації про кількість людей, які загинули в авіакатастрофі, проте за словами очевидців, одного постраждалого доставили в лікарню, а шість тіл помітили на землі.

Фото: АА