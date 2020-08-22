У Південному Судані зазнав аварії літак з вісьмома людьми на борту

У Південному Судані зазнав аварії літак з вісьмома людьми на борту

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Укрінформ
Вантажний літак зазнав аварії в Південному Судані незабаром після зльоту, точна кількість жертв поки що невідома. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на .

За словами директора аеропорту Джуби Кур Куола, на борту літака компанії South West Aviation, що прямував у штат Північний Бахр-ель-Газал, знаходилося 8 осіб.

Куол не має детальної інформації про кількість людей, які загинули в авіакатастрофі, проте за словами очевидців, одного постраждалого доставили в лікарню, а шість тіл помітили на землі.

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Фото: АА

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