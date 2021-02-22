У Нідерландах зафіксували найтепліше 21 лютого за останні 120 років

У Нідерланди після майже двох тижнів снігу та морозу прийшло різке потепління.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, стовпчики термометра піднявся до позначки +17 градусів.

Синоптики зазначили, що у Нідерландах сьогодні 21 лютого стало найтеплішим з 1901 року.

Через теплу погоду у Гаазі почалися затори. Мешканці країни масово поїхали до моря. На набережній попри карантинні вимоги й запроваджену соціальну дистанцію 1,5 метра, зібрався натовп. Дехто навіть купався в морі. Про пандемію та карантинні заходи час від часу нагадувала поліція.

Деякі винахідливі нідерландці переобладнали свої велосипеди на ятки на колесах і продавали морозиво та холодні напої на вулицях біля моря.

“Від зими до літа лише кілька днів. Я не знаю, що мені одягати. Якщо завтра знову піде сніг, я не здивуюся”, - сказала продавчиня морозива.

У Нідерландах зафіксували найтепліше з 1901 року 21 лютого / Фото: Ірина Драбок

Варто зазначити, що майже два тижні у Нідерландах був мороз і багато снігу, що не характерно для Нідерландів. Тиждень тому місцеві мешканці ще каталися на ковзанах по льоду каналів, що в останнє було можливим у 2018 році.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 7 лютого через снігопад були скасовані десятки авіарейсів, зупинилися потяги. На вулицях люди відкопували засніжені автівки та велосипеди.

У аеропорту “Схіпхол”, що біля Амстердама, було скасовано десятки рейсів. Також було зупинено рух потягів. Нідерландська залізниця повідомила, що через сильний снігопад по всій країні потяги не курсуватимуть. На вулицях можна було зустріти багато людей у зимових костюмах, з санчатами та лижами.