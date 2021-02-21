У клубі ветеранів у Штатах сталася смертельна стрілянина

Стрілянина за поки що нез’ясованих обставин сталася в суботу в одному із клубів ветеранів у штаті Міссурі, США, і забрала життя щонайменше однієї людини.

Про це повідомляє в неділю американський телеканал abcNEWS із посиланням на місцеву поліцію, передає Укрінформ.

«Одна людина загинула, ще четверо поранені в результаті нічної стрілянини в клубі «American Legion» на південному сході Міссурі», - заявила поліція в неділю.

При цьому уточнюється, що двох осіб у важкому стані терміново перевезли повітряним шляхом до лікарні на мисі Жирардо, штат Міссурі. Ще двоє постраждалих перебувають у місцевих шпиталях.

Поліція поки не повідомляє про мотиви стрілянини, розслідування триває.

Як повідомляється, будівля American Legion Post 66 розташована в центрі міста Кеннет, де проживає близько 10 тисяч людей. Будівля здається в оренду. За словами мера Кеннета, в суботу ввечері там тривала приватна вечірка.