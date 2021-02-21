Стрілянина у магазині зброї у США: троє загиблих, двоє поранених
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише АР.
“Особа зайшла до магазину зброї й тиру у передмісті Нового Орлеану та смертельно поранила двох людей, змусивши відвідувачів та співробітників відкрити вогонь по нападнику”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унаслідок стрілянини загинув і сам нападник.
“Шериф Джозеф Лопінто розповів, що нападник спершу підстрелив двох людей усередині, після чого кілька осіб - відвідувачів чи співробітників - відкрили вогонь по стрілку як в приміщенні, так і ззовні”, - йдеться у матеріалі.
Шериф додав, що унаслідок стрілянини поранення отримали ще двоє осіб, які перебувають у лікарні в стабільному стані.
“За його словами, вогнепальну зброю застосували кілька осіб, тож детективи лише розпочали встановлювати, що саме трапилося”, - стверджує агентство.
Як повідомляв Укрінформ, у 9 лютого в одному з лікувальних закладів міста Баффало в штаті Міннесота трапилася стрілянина.