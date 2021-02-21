Стрілянина у магазині зброї у США: троє загиблих, двоє поранених

Унаслідок стрілянини в магазині зброї поблизу Нового Орлеану в американському штаті Луїзіана, загинуло троє осіб, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише АР.

“Особа зайшла до магазину зброї й тиру у передмісті Нового Орлеану та смертельно поранила двох людей, змусивши відвідувачів та співробітників відкрити вогонь по нападнику”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок стрілянини загинув і сам нападник.

“Шериф Джозеф Лопінто розповів, що нападник спершу підстрелив двох людей усередині, після чого кілька осіб - відвідувачів чи співробітників - відкрили вогонь по стрілку як в приміщенні, так і ззовні”, - йдеться у матеріалі.

Шериф додав, що унаслідок стрілянини поранення отримали ще двоє осіб, які перебувають у лікарні в стабільному стані.

“За його словами, вогнепальну зброю застосували кілька осіб, тож детективи лише розпочали встановлювати, що саме трапилося”, - стверджує агентство.

Як повідомляв Укрінформ, у 9 лютого в одному з лікувальних закладів міста Баффало в штаті Міннесота трапилася стрілянина.