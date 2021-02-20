У Португалії COVID-19 спричинив понад 40% усіх смертей за два тижні

Причиною смерті більш ніж 40% жителів Португалії, які померли у період з 25 січня по 7 лютого, став COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Publico із посиланням на дані Офісу національної статистики Португалії.

За даними відомства, протягом 25 січня - 7 лютого у країні зареєстровано 8536 смертей. З них 3633 були пов’язані з коронавірусом, що становить 42,5% від загальної кількості.

Раніше у Португалії підрахували, що на січень 2021 року припало до 50% усіх смертей від COVID-19, підтверджених з початку епідемії.

Дані Євростату за 2020 рік засвідчили, що загалом у ЄС найвищий пік «надлишкової смертності» спостерігався у листопаді – за цей місяць зафіксували на 40% більше смертей, ніж у середньому в попередні роки.

Загалом від початку епідемії в Португалії виявлено понад 794 тис. випадків інфікування корона вірусом, утому числі 15,8 тис. летальних.

Фото: АА